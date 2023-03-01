Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии (Эдускунта) одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО, за его принятие проголосовали 184 депутата из 200. Трансляция заседания парламента ведется на его официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для ратификации законопроекта парламенту требовалось простое большинство голосов. Против одобрения законопроекта проголосовали семь депутат.

Для окончательной ратификации проекта закона о вступлении Финляндии в НАТО необходимо, чтобы его утвердил президент страны Саули Ниинистё.