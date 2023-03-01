Saudi Aramco может приобрести долю в иностранном заводе по производству СПГ

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco рассматривает возможность приобретения доли в заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) за пределами королевства в связи с ростом спроса на топливо. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам одного из них, компания рассматривает проекты в США и Азии. Другой источник уточнил, что предпочтение отдается объектам, способным доставлять охлажденное топливо в Азию.

Как отмечает Bloomberg, Saudi Aramco ранее рассматривала возможность выхода на рынок СПГ в 2019 году, намереваясь приобрести 25% акций предприятия Sempra Energy в городе Порт-Артур (штат Техас). Однако ей пришлось отказаться от этой идеи из-за пандемии, которая повлекла падение доходов и спроса на энергоносители.

Во вторник Международное энергетическое агентство спрогнозировало увеличение объема мировой торговли СПГ в 2023 году на 4,3%.