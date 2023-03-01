Китай передал Великобритании самое большое в мире гибридное пассажирское судно

Китайская государственная кораблестроительная корпорация (CSSC) достроила и передала Великобритании самое большое в мире пассажирское судно с гибридной силовой установкой, которое может двигаться как на традиционном топливе, так и на электрической тяге. Об этом сообщает в среду информационный ресурс Yicai Global со ссылкой на компанию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Заказчиком судна выступила британская P&O Ferries. Оно будет ходить по Ла-Маншу, курсируя между Дувром на юго-востоке Великобритании и портом Кале на севере Франции.

Судно длиной 230,5 м способно принять на борт до 1,5 тыс. пассажиров. Установленный на нем аккумулятор имеет емкость в 8,8 мегаватт-часов, что эквивалентно суммарной мощности 150 электромобилей. Аккумулятор можно заряжать и на море, поскольку технология позволяет передавать излишки электроэнергии к нему от генератора.

Инсайдеры в отрасли полагают, что электрические суда станут следующим сценарием применения аккумуляторов после электромобилей, что обусловлено общей мировой тенденцией сокращения вредных выбросов. Согласно данным исследовательской структуры EVTank, объем производства электрических судов в Китае в 2021 году превысил 100 единиц, а поставки для них аккумуляторов выросли вдвое по сравнению с 2020 годом. Ожидается, что объем этого рынка к 2026 году достигнет 36,75 млрд юаней ($5,3 млрд).