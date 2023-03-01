Еврокомиссия подала в суд на Грецию

Европейская комиссия (ЕК) 15 февраля 2023 года передала в суд дело Греции за невыполнение ее обязательств в соответствии с Директивой о создании единого европейского железнодорожного пространства. Об этом сообщает портал ieidiseis.gr, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно директиве, государства-члены обязаны обеспечить заключение соглашения между национальным компетентным органом и управляющим железнодорожной инфраструктурой до 16 июня 2015 года, а его публикация должна состояться в течение одного месяца. В материале отмечается, что такое соглашение важно для прозрачности реализации проектов в сети железнодорожной инфраструктуры. В договоре должны быть отражены такие положения, как сумма средств на обслуживание инфраструктуры, показатели скорости движения на линии, а также удовлетворенность клиентов или защита окружающей среды.

Согласно заявлению ЕК, несмотря на обмен письмами между Комиссией и Грецией, власти страны все еще не подписали и не опубликовали контрактное соглашение с греческой организацией по управлению железнодорожной инфраструктурой OSE.