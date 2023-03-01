https://news.day.az/world/1542635.html Топ-менеджер E.ON возглавит германский энергоконцерн Uniper
Топ-менеджер E.ON возглавит германский энергоконцерн Uniper
Руководитель британского подразделения компании E.ON Майкл Льюис возглавит германский энергоконцерн Uniper.
Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе Uniper, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Когда Льюис приступит к своим обязанностям, не уточняется. Контракт с ним рассчитан на пять лет. Льюис работает в энергетической сфере уже свыше 30 лет. С 2007 года он занимал разные посты в E.ON.
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