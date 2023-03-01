Топ-менеджер E.ON возглавит германский энергоконцерн Uniper

Руководитель британского подразделения компании E.ON Майкл Льюис возглавит германский энергоконцерн Uniper.

Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе Uniper, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Когда Льюис приступит к своим обязанностям, не уточняется. Контракт с ним рассчитан на пять лет. Льюис работает в энергетической сфере уже свыше 30 лет. С 2007 года он занимал разные посты в E.ON.