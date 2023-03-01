Ангар вспыхнул в Санкт-Петербурге
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Ангар загорелся во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, возгорание началось днем на улице Самойловой в одноэтажном сооружении сложной формы.  

К ликвидации пожара привлекли четыре единицы техники и 20 человек личного состава. 

На публикуемых кадрах видно, что небо над горящим объектом затянуло густым темным дымом. 

Сообщений о пострадавших не поступало.