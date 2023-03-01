https://news.day.az/world/1542640.html Ангар вспыхнул в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Ангар вспыхнул в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Ангар загорелся во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, возгорание началось днем на улице Самойловой в одноэтажном сооружении сложной формы.
К ликвидации пожара привлекли четыре единицы техники и 20 человек личного состава.
На публикуемых кадрах видно, что небо над горящим объектом затянуло густым темным дымом.
Сообщений о пострадавших не поступало.
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