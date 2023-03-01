Работы в зоне землетрясений начались спустя несколько часов после бедствия

Уже через несколько часов после землетрясения правительство Турции начало координацию шагов по устранению последствий бедствия.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Политик отметил, что вслед за подземными толчками 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6, в стране были зафиксированы более 11 400 афтершоков.

"Бедствия оказали прямое воздействие на 14 млн граждан Турции. Ситуацию ухудшили также погодные условия", - констатировал президент.

Глава государства отметил, что в результате подземных толчков в одиннадцати провинциях страны была разрушена 31 тыс. жилая постройка.

В поисково-спасательных операциях приняли участие 35 тыс. специалистов из Турции и других стран, а в целом в работах в зоне бедствия задействованы 271 тыс. человек.

В ответ на призыв о помощи, в Турцию направили спасателей 90 стран мира, сказал президент.

"До 2,5 млн жителей зоны бедствия сегодня получают трехразовое горячее питание. Наша цель - при необходимости построить 200 тыс. модульных домов для потерявших свои дома граждан", - отметил президент.

По словам главы государства, в самом скором времени начнется масштабное восстановление пострадавших районов страны. "В целом в провинциях, пострадавших от разрушительных подземных толчков, планируется строительство 468 031 домов. Причем возведение первых 21 244 домов стартует уже в ближайшие дни. Никаких отступлений от "горизонтальной архитектуры" не будет. Также не допустим строительства вблизи линий разломов", - сказал турецкий лидер.

Президент Турции анонсировал создание Фонда восстановления от последствий стихийных бедствий, что поможет регионам быстро восстановиться на фоне землетрясений 6 февраля.

Он сообщил также, что правительство планирует разработать модель реагирования на бедствия "Национальный щит Турции от рисков". Причем первое заседание по этому вопросу пройдет уже в ближайшую пятницу.

Президент Эрдоган заверил, что власти Турции продолжат шаги по стимулированию экономики регионов, пострадавших от бедствия.

"Уверен, что наша страна выдержит и этот экзамен", - подчеркнул он.