Работы в зоне землетрясений начались спустя несколько часов после бедствия
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Уже через несколько часов после землетрясения правительство Турции начало координацию шагов по устранению последствий бедствия.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Политик отметил, что вслед за подземными толчками 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6, в стране были зафиксированы более 11 400 афтершоков.

"Бедствия оказали прямое воздействие на 14 млн граждан Турции. Ситуацию ухудшили также погодные условия", - констатировал президент.

Глава государства отметил, что в результате подземных толчков в одиннадцати провинциях страны была разрушена 31 тыс. жилая постройка.

В поисково-спасательных операциях приняли участие 35 тыс. специалистов из Турции и других стран, а в целом в работах в зоне бедствия задействованы 271 тыс. человек.

В ответ на призыв о помощи, в Турцию направили спасателей 90 стран мира, сказал президент.

"До 2,5 млн жителей зоны бедствия сегодня получают трехразовое горячее питание. Наша цель - при необходимости построить 200 тыс. модульных домов для потерявших свои дома граждан", - отметил президент.

По словам главы государства, в самом скором времени начнется масштабное восстановление пострадавших районов страны. "В целом в провинциях, пострадавших от разрушительных подземных толчков, планируется строительство 468 031 домов. Причем возведение первых 21 244 домов стартует уже в ближайшие дни. Никаких отступлений от "горизонтальной архитектуры" не будет. Также не допустим строительства вблизи линий разломов", - сказал турецкий лидер.

Президент Турции анонсировал создание Фонда восстановления от последствий стихийных бедствий, что поможет регионам быстро восстановиться на фоне землетрясений 6 февраля.

Он сообщил также, что правительство планирует разработать модель реагирования на бедствия "Национальный щит Турции от рисков". Причем первое заседание по этому вопросу пройдет уже в ближайшую пятницу.

Президент Эрдоган заверил, что власти Турции продолжат шаги по стимулированию экономики регионов, пострадавших от бедствия.

"Уверен, что наша страна выдержит и этот экзамен", - подчеркнул он.