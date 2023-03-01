Сильный пожар охватил завод в Огайо

Мощный пожар охватил завод по производству металлических компонентов в Кливленде в американском штате Огайо.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по информации пожарной службы, на заводе произошло несколько взрывов баллонов с пропаном, которые использовали на буксирных двигателях.

На опубликованных очевидцами видео можно заметить, что над предприятием возвышаются многометровые столбы дыма и пламени. При этом дым видно на расстоянии нескольких километров от места происшествия.

В ликвидации возгорания участвуют свыше 50 пожарных, также на место прибыл специалист по химзащите. Пожар пытаются погасить как при помощи техники на земле, так и благодаря вертолетам.

На текущий момент информация о пострадавших, которые могли получить повреждения в результате возгорания, отсутствует.