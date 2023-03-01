Байден продлил санкции против Венесуэлы

Президент США Джо Байден распорядился продлить еще на один год срок действия режима односторонних американских санкций в отношении Венесуэлы.

Уведомления об этом, направленные, в том числе руководству Конгресса США, обнародовала в среду пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как утверждается в этих документах, ситуация в Венесуэле, которая якобы и вынудила ранее Вашингтон принять решение о применении различных ограничительных мер против Каракаса, "не улучшилась". Эти обстоятельства "продолжают представлять <...> угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", полагает Байден. "Вследствие этого <...> я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации [в отношении Венесуэлы], который был введен [в 2015 году] на основании исполнительного указа 13692", - заявляет Байден.