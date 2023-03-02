Глава Минэнерго Турции посетил площадку АЭС «Аккую»

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез посетил площадку первой в стране АЭС "Аккую", строящейся в районе Гюльнар провинции Мерсин, сообщает в среду пресс-служба Минэнерго страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Донмез, находившийся в провинции с целью ознакомления с последствиями разрушительных землетрясений 6 февраля, посетил АЭС "Аккую", чтобы получить информацию о текущих работах и пообщаться с руководством.

Министр провел также в узком и расширенном форматах переговоры с находящимся в Турции главой корпорации "Росатом" Александром Лихачевым.

Обсуждена тема строительства АЭС "Аккую", а также процесс ввода в эксплуатацию первого реактора.

По итогам исследований стало известно, что строящаяся АЭС не пострадала в результате разрушительных землетрясений.