В России отзывают свыше 22 тыс. автомобилей Toyota

ООО "Тойота мотор" - официальный представитель изготовителя автомобилей Toyota в России - отзывает 22 712 автомобилей Toyota Avensis, реализованных с апреля 2003 года по май 2007 года, сообщается в среду на сайте Росстандарта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Транспортные средства отзываются по причине того, что на некоторых автомобилях Toyota Avensis, оборудованных водительскими подушками безопасности, существует вероятность уменьшения плотности вещества пиропатрона с течением времени из-за воздействия на газогенератор высоких температур окружающей среды и влажности.

"При такой ситуации возможна деградация вещества пиропатрона. Срабатывание подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля, что в свою очередь, может повлечь серьезные травмы водителя и пассажиров автомобиля", - говорится в сообщении Росстандарта.

На всех транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора водительской подушки безопасности.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, подпадающих под отзывную программу. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно, отмечается в сообщении.