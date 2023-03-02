Белый дом видит опасность со стороны TikTok

Вашингтонская администрация считает, что социальная сеть TikTok может быть использована для сбора сведений об американцах. Однако Вашингтон пока не разъясняет, может ли президент США Джо Байден ввести запрет на ее использование в стране.

Как передает Day.Az, такую позицию изложила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как она подчеркнула, TikTok "представляет проблему". По ее версии, попытки сбора данных американцев с помощью соцсети могут предпринимать власти Китая. Жан-Пьер подчеркнула, что у администрации США "есть опасения относительно приложения" TikTok.

Пресс-секретарь не ответила однозначно на вопрос о том, может ли Байден запретить соцсеть. Она констатировала, что сотрудники Белого дома не пользуются TikTok.

"Я не буду углубляться в то, есть ли у него полномочия сделать это или нет", - отметила она, говоря о Байдене.