Германия нарастит производство боеприпасов

Берлин взял на себя обязательство нарастить выпуск боеприпасов и увеличить мощности для ремонта вооружения с целью усиления поддержки Украины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на передает CNN, об этих мерах объявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Поддержка Украины, которая длится уже год, также дала нам знания, которые позволяют обеспечить достаточную поставку запасных частей, а также создать возможности для ремонта оружия, которое используется в войне, за пределами Украины", - уточнил Шольц.

По его словам, Германия "обеспечит производство боеприпасов, как для оружия, которое мы сами поставляем, так и для того, что идет из старых запасов, которые есть в Восточной Европе".