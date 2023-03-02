20 млн. человек в Аргентине остались без света

По меньшей мере 20 млн жителей Аргентины остались без электроснабжения в Буэнос-Айресе и некоторых регионах республики в среду из-за сбоя в работе атомной электростанции "Атуча" на севере страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета La Nación.

По ее данным, сбой произошел из-за вызванной пожаром в окрестностях аварии на высоковольтной линии электропередачи.