США настаивают на реформировании Всемирной торговой организации

Власти США призвали Всемирную торговую организацию (ВТО) провести реформы, которые повысят ее эффективность работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сказано в докладе офиса американского торгового представителя Кэтрин Тай.

"ВТО должна повысить эффективность для реагирования на потребности людей, необходимая реформа критически важна для поддержки потребностей нашего общества", - сказано в документе.

Также там утверждается, что ВТО не успевает вовремя реагировать на изменения в глобальной экономике, а установленные правила не могут противостоять "несправедливым торговым и экономическим практикам".

В начале года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обращал внимание, что политика США идет вразрез с правилами, установленными ВТО.