США настаивают на реформировании Всемирной торговой организации
Власти США призвали Всемирную торговую организацию (ВТО) провести реформы, которые повысят ее эффективность работы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сказано в докладе офиса американского торгового представителя Кэтрин Тай.
"ВТО должна повысить эффективность для реагирования на потребности людей, необходимая реформа критически важна для поддержки потребностей нашего общества", - сказано в документе.
Также там утверждается, что ВТО не успевает вовремя реагировать на изменения в глобальной экономике, а установленные правила не могут противостоять "несправедливым торговым и экономическим практикам".
В начале года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обращал внимание, что политика США идет вразрез с правилами, установленными ВТО.
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