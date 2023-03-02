Парламент Вьетнама избрал нового президента страны

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) избрало постоянного члена секретариата центрального комитета (ЦК) правящей Компартии Вьетнама (КПВ) Во Ван Тхыонга новым президентом государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Нацсобрания Выонг Динь Хюэ, передает Day.Az.

Во Ван Тхыонг 1970 года рождения является уроженцем провинции Виньлонг. Его специальность, по которой он учился в университете южного города Хошимина, - "марксистско-ленинская философия".