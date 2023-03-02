https://news.day.az/world/1542735.html В Японии за сезон впервые уничтожили более 15 млн кур
В Японии за сезон впервые уничтожили более 15 млн кур
Власти Японии впервые за сезон распространения птичьего гриппа (с осени по весну) уничтожили более 15 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В текущем сезоне было выявлено около 60 вспышек птичьего гриппа более чем в 20 префектурах в Японии.
Предыдущий рекорд был в сезон с ноября 2020 года по март 2021 года, когда из-за 52 вспышек инфекции уничтожили почти 10 млн млн кур.
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