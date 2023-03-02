В Японии за сезон впервые уничтожили более 15 млн кур

Власти Японии впервые за сезон распространения птичьего гриппа (с осени по весну) уничтожили более 15 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В текущем сезоне было выявлено около 60 вспышек птичьего гриппа более чем в 20 префектурах в Японии.

Предыдущий рекорд был в сезон с ноября 2020 года по март 2021 года, когда из-за 52 вспышек инфекции уничтожили почти 10 млн млн кур.