В Гонконге заявили об отсутствии единой позиции у Европы по отношению к Китаю

Европейские страны едины против России, но расходятся во мнениях относительно Китая, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор считает, что государства Восточной и Центральной Европы вязнут в англо-американской сфере влияния, а Германия и Франция занимают все более прагматичные позиции в отношении Пекина. Журналист заявил, что Китай в течение десятилетия вел "экономическую тактику улыбок и обаяния" в Центральной и Восточной Европе, однако она не дала результатов.

"Изначальный замысел Пекина состоял в том, чтобы предложить инвестиции, инфраструктурное развитие и финансирование наиболее бедным и маленьким странам Европы и членам Евросоюза с целью расширения своего влияния и поднятия престижа", - объяснил он. Самыми лояльными к Китаю в итоге оказались сильные европейские державы, такие как ФРГ и Франция. "В отличие от них, страны Центральной Европы и Прибалтики заняли намного более жесткие позиции в отношении Пекина с началом российской спецоперации", - добавил он.

Журналист отметил, что в Европе формируется новая политическая реальность. "Если Европа пока сохраняет свое неуступчивое единство против России, на Китай это не распространяется", - заявил он об отсутствии единой позиции у ЕС по отношению к КНР.