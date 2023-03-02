https://news.day.az/world/1542747.html В Мексике произошло сильное землетрясение
В Мексике произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в мексиканском штате Оахака. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 123 км к юго-востоку от города Тустла-Гутьеррес (население около 537 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 100 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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