В Мексике произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в мексиканском штате Оахака. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 123 км к юго-востоку от города Тустла-Гутьеррес (население около 537 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 100 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.