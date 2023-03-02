Момент лобового столкновения пассажирского и товарного поезда в Греции попал на камеры наблюдения. В страшной аварии погибли 36 человек, более 80 пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах, опубликованных в издании Protothema, видно, что поезда оказались на одном пути и не могли избежать столкновения. После удара вагоны загораются.

Указывается, что составы двигались со скоростью 166 километров в час.