Момент столкновения поездов в Греции попал на
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Момент лобового столкновения пассажирского и товарного поезда в Греции попал на камеры наблюдения. В страшной аварии погибли 36 человек, более 80 пострадали. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах, опубликованных в издании Protothema, видно, что поезда оказались на одном пути и не могли избежать столкновения. После удара вагоны загораются. 

Указывается, что составы двигались со скоростью 166 километров в час. 