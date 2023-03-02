Описан потенциальный преемник Маска в Twitter

Глава The Boring Company Стив Дэвис, партнер бизнесмена Илона Маска по SpaceX с 2003 года, рассматривается на место генерального директора социальной сети Twitter вместо миллиардера. Об этом сообщает Platformer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Дэвису было поручено продолжить сокращение расходов в компании. Источники утверждают, что именно благодаря ему произошли последние массовые сокращения в Twitter, когда были уволены около 200 человек.

"Маск поручил Дэвису сократить расходы на $500 млн, а вместо этого он урезал почти $1 млрд. Все рабочие обязанности он выполняет только в штаб-квартире, где регулярно ночует вместе с возлюбленной и их новорожденным ребенком", - говорится в статье.

Дэвис пришел в Twitter в 2022 году в составе переходной команды Маска. "Его успех в снижении затрат любыми средствами привел к росту слухов внутри компании о том, что Маск выберет его следующим генеральным директором Twitter", - добавили в Platformer.