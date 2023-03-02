В Великобритании планировали истребить всех домашних кошек из-за COVID-19
Правительство Великобритании в начале пандемии COVID-19 рассматривало возможность истребления всех домашних кошек. Об этом 1 марта заявил бывший заместитель министра здравоохранения Джеймс Бетелл, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Как отметил Бетелл, в начале распространения нового типа коронавируса специалисты еще не знали, могут ли эту болезнь передавать домашние животные.
"В какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Великобритании. Представляете, что бы началось в стране, если бы мы это сделали?" - приводит слова Беттела издание Daily Mail.
В процессе изучения коронавируса позже действительно выяснилось, что некоторые животные, включая кошек, могут заражаться и переносить на себе микробы COVID-19.
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