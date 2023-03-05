Британия сократила выращивание овощей в теплицах

Фермеры в Британии стали меньше выращивать овощи в теплицах, так как за это приходится очень дорого платить на фоне увеличения стоимости энергии. Об этом пишет Interia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отметили, что у британцев большая проблема. В некоторых городах магазины опустели, также вводятся ограничения на овощи, фрукты и яйца. Все это произошло из-за того, что поставки из некоторых стран уменьшились из-за плохой погоды, которая повлияла на посевы. Также на ситуацию повлияло ограничение использования теплиц для выращивания овощей на фоне роста цен на энергию.

По словам шеф-поваров в различных ресторанах Британии, в последнее время приходится уменьшать объемы овощей в блюдах или заменять их другими ингредиентами. Также пришлось столкнуться с дефицитом яиц, так как в супермаркетах ввели ограничение - две упаковки в одни руки.

При этом в некоторых регионах страны местные жители не заметили никакого дефицита овощей, хотя ограничения все равно есть. Например, три огурца на человека или упаковка малины в одни руки. В тех же местах, где есть дефицит некоторых продуктов, местные жители надеются, что проблема будет решена быстро.