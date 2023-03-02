В зоне землетрясения в Турции начинается строительство более 21 тысячи домов

В зоне землетрясения в Турции с 3 марта начнется строительство 21 244 домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум.

Он отметил, что подписан договор о начале строительства 12 781 дома с 21 февраля.