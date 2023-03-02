Кейт Миддлтон и принц Уильям подарили военным лук-порей в День Святого Давида

Принц и принцесса Уэльские прибыли с официальным визитом в Уэльскую гвардию во время парада в День Святого Давида. Об этом пишет Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В декабре принц Уильям получил от Карла III звание полковника Уэльской гвардии, которое он носил до того, как стал королем. Принц Уэльский вместе с женой впервые посетил 1-й батальон Уэльской гвардии, чтобы принять участие в параде по случаю Дня Святого Давида. Принц Уэльский выступил перед военнослужащими в Виндзоре.

Согласно традиции в День Святого Давида принц Уильям подарил офицерам и гвардейцам лук-порей, который изображен на эмблеме полка.

"Для меня большая честь и радость стоять сегодня здесь перед вами в качестве вашего нового полковника. В то же время, мне жаль, что мой отец не смог быть сегодня здесь с нами, чтобы попрощаться, но я знаю, что он говорил бы о своей неистовой гордости и восхищении всеми вами, а также о своей собственной печали по поводу того, что он уходит с должности, которая была ему так дорога с 1975 года", - сказал принц Уильям.

Он отметил, что воспоминания о службе в снайперском взводе Уэльской гвардии на Солсберийской равнине одни из самых лучших в его жизни.