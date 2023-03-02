В Германии предложили отремонтировать и использовать «Северный поток»

Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала власти ФРГ восстановить и использовать газопровод "Северный поток". Соответствующий призыв появился 2 марта на официальной странице партии в социальной сети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"И в феврале в Германии наблюдался значительный рост темпов инфляции. Требования АдГ следует сейчас наконец реализовать: снизить налоги, остановить энергетический переход, отремонтировать и использовать "Северный поток", - указано в сообщении.