https://news.day.az/world/1542976.html В Германии предложили отремонтировать и использовать «Северный поток»
В Германии предложили отремонтировать и использовать «Северный поток»
Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала власти ФРГ восстановить и использовать газопровод "Северный поток". Соответствующий призыв появился 2 марта на официальной странице партии в социальной сети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"И в феврале в Германии наблюдался значительный рост темпов инфляции. Требования АдГ следует сейчас наконец реализовать: снизить налоги, остановить энергетический переход, отремонтировать и использовать "Северный поток", - указано в сообщении.
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