Полиция в Афинах применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты
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Полиция Греции в Афинах применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих, собравшихся у здания Греческой железнодорожной компании после крушения поезда.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: