https://news.day.az/world/1542984.html Полиция в Афинах применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты - ФОТО - ВИДЕО
Полиция в Афинах применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты - ФОТО - ВИДЕО
Полиция Греции в Афинах применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих, собравшихся у здания Греческой железнодорожной компании после крушения поезда.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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