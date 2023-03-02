https://news.day.az/world/1542997.html Греция: протестующие требуют полноценного расследования ж/д катастрофы - ВИДЕО
Греция: протестующие требуют полноценного расследования ж/д катастрофы - ВИДЕО
На фоне растущего гнева по поводу железнодорожной катастрофы в Греции, несколько сотен студентов-активистов провели акцию протеста у штаб-квартиры компании Hellenic Train.
То, что началось достаточно мирно, переросло в конфронтацию: полиция дала отпор демонстрантам, бросавшими в нее камни, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Пассажирский поезд, столкнувшийся с товарным, перевозил 350 пассажиров, многие из которых были студентами, возвращавшимися с Карнавала.
Накануне вечером в Афинах прошла церемония в память о погибших в катастрофе.
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