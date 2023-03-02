В США начали массово заболевать ликвидаторы техногенной аварии в Огайо

В американском штате Огайо стали заболевать железнодорожники, которые ликвидировали последствия крушения поезда с химикатами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они жалуются на мигрени, кашель и тошноту.

Лидеры профсоюзов обратились к властям США с просьбой срочно принять дополнительные меры безопасности. Оказывается, ликвидаторам аварии не выдали ни респираторов, ни костюмов химзащиты.

Работники считают, что винил-хлорид, разлитый в результате ЧП месяц назад, это бомба замедленного действия. К медикам все чаще стали обращаться местные жители. Токсичными химикатами отравлены почва и вода.