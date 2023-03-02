В Германии резко увеличилось количество страдающих от вируса РС младенцев

Зимой 2022 года в Германии резко увеличилось число детей в возрасте до одного года, заразившихся вирусом РС, которым понадобилась медицинская помощь. Об этом 2 марта пишет газета Berliner Morgenpost, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Согласно данным страховой компании DAK-Gesundheit, в четвертом квартале 2022 года после заражения вирусом РС в Германии пришлось лечить в больницах около 17 000 детей в возрасте до одного года. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Доля детей, нуждавшихся в лечении в отделениях интенсивной терапии, увеличилась на 350%. Отмечается, что исследователи DAK изучили данные примерно 786 000 детей и подростков в возрасте до 17 лет. Были проанализированы годы с 2017 по 2022 год.

Одной из причин таких высоких показателей специалисты называют меры по защите от распространения коронавируса. Из-за закрытия школ и запрета на контакты во время пандемии значительно меньше детей заражались вирусом РС.

По словам президента профессиональной ассоциации педиатров Томаса Фишбаха, провал волны 2020/21 и тот факт, что возникла очень сильная волна 2021/22, показали, что имел место значительный эффект наверстывания. Йоханнес Лизе, заведующий отделением детских инфекционных болезней и иммунологии университетской клиники Вюрцбурга, придерживается аналогичного мнения.

Глава DAK Андреас Шторм призывает к реакции. "Наш анализ рисует драматическую картину и ясно показывает, что существует острая необходимость в политических действиях", - утверждает эксперт.