В украшении Кейт Миддлтон увидели тайный смысл

Журналисты Page Six увидели в украшении принцессы Уэльской Кэтрин тайный смысл. Соответствующий материал опубликован на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кейт Миддлтон посетила службу в честь празднования Дня святого Давида в пальто бренда Alexander McQuee красного цвета в сочетании с черными шляпой и кожаными перчатками. При этом в качестве обуви она выбрала сапоги на высоком каблуке за 1595 долларов (около 121 тысячи рублей), а волосы распустила. Также визажисты нанесли на ее лицо нюдовый макияж.

Помимо этого, жена принца Уильяма надела крупную брошь в виде лука-порея - точную копию аксессуара, ранее принадлежавшего покойной королеве Елизавете II. Известно, что данное украшение монарху в 1960 году преподнесли валлийские гвардейцы.