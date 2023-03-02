Китай решил вложить $1,9 млрд в крупнейшего в стране производителя чипов памяти

Власти Китая запланировали вложить 12,9 млрд юаней ($1,9 млрд) в самого крупного производителя чипов в стране Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отметили, что вложения в конкурента южнокорейских гигантов Samsung и SK Hynix стали самыми большими для Национального инвестиционного фонда Китая за последние несколько месяцев.

По данным агентства, такой размер вложений говорит о том, что Китай пытается найти способ борьбы с санкциями со стороны США в области технологий.

10 августа издание Financial Times писало, что представители нацбезопасности Тайваня хотят убедить одного из крупнейших в мире контрактных производителей электроники Foxconn отказаться от инвестиций в китайского разработчика полупроводниковых изделий Tsinghua Group в размере $800 млн.

До этого правительство Тайваня уже пригрозило компании Foxconn штрафом в размере 25 млн тайваньских долларов (около 830 тыс. американских долларов).