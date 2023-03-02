Британская разведка упустила «важную возможность» предотвратить теракт на Manchester Arena

Британская разведка MI-5 упустила "важную возможность" предотвратить теракт на Manchester Arena, в результате которого погибли 22 человека, как передает Day.Az об этом пишет The Guardian.

Руководитель следственного отдела по делу Джон Сондерс заявил, что разведка могла бы предотвратить теракт, если бы "действовала более решительно" в отношении двух ключевых улик.

Расследование террористического акта, ставшего для Великобритании самым смертоносным со времен взрывов в Лондоне в 2005 году, выявило, что злоумышленник "в основном" действовал в одиночку - в частности, бомбу он собрал самостоятельно.

Ответственность за взрыв в Манчестере вскоре после случившегося взяла на себя "Исламское государство", позднее связь преступника с террористической организацией подтвердили и правоохранители.