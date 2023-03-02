Официальный язык Молдовы может быть изменен на «румынский язык»

Комиссии молдавского парламента одобрили законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, законопроект принят большинством голосов во всех комиссиях, где он обсуждался.

Петру Фрунзе, один из депутатов правящей партии, сообщил, что документ о замене выражения "молдавский язык" на "румынский язык" во всех национальных законах направлен в Конституционный суд.