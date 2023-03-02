Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом с применением ОМП

Президент США Джо Байден 2 марта подписал меморандум о национальной безопасности для противодействия терроризму с применением оружия массового поражения (ОМП) и усиления безопасности ядерных и радиоактивных материалов во всем мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте Белого дома.

Подписанный документ продвигает такие неизменные приоритеты национальной безопасности, как защита США и международного сообщества от экзистенциальных угроз, которые исходят от терроризма с применением ОМП, и предотвращение использования негосударственными субъектами химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, отметили в Белом доме.

В Белом доме также подчеркнули, что для противодействия терроризму, связанному с применением оружия массового поражения, в США и во всем мире политика Вашингтона заключается в том, чтобы препятствовать приобретению негосударственными субъектами ОМП и связанных с ним материалов, обнаруживать и пресекать террористические угрозы, связанные с ОМП.

Кроме того, американская политика направлена на то, чтобы сдерживать и не допускать, чтобы субъекты поддерживали терроризм с применением данного вида оружия, наращивать потенциал внутренних партнеров по противодействию терроризму, укреплять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, связанным с применением оружия массового уничтожения и другие меры.