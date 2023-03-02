Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли в Виндзоре норвежских коллег

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин приняли в Виндзорском замке своих норвежских коллег - кронпринца Хокона и его супругу Метте-Марит.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Встреча прошла утром в четверг, 2 марта. Помимо наследника норвежского престола и его жены, на ней присутствовали представители индустрии зеленой энергетики Норвегии, а также посол страны в Великобритании Веггер Стреммен.

Двухдневный визит норвежской делегации связан с продвижением предприятий, занятых в сфере зеленой энергетики, а также литературы и искусств Норвегии.

Для встречи с кронпринцем Хоконом и Метте-Марит Кейт Миддлтон выбрала темно-зеленый брючный костюм Burberry и блузу изумрудного цвета, созданную тем же британским модным домом. Кронпринцесса Норвегии предпочла ярко-красное платье. Принцы обеих монарших династий надели на встречу темно-синие костюмы.