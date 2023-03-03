Гигантскую медузу заметили в Антарктике

Завораживающие кадры из самых глубин океана и большая удача для ученых. Им удалось поймать в объектив камеры одного из самых малоизученных морских обитателей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Прогулку гигантской медузы в холодных водах у берегов Антарктики запечатлел подводный управляемый робот. Судя по всему, речь о крупнейшем представителе вида, который считается неуловимым, за что таких медуз и прозвали фантомами.

Теперь ясно, как выглядят глубоководные призраки. Внешне медуза похожа на огромную шляпу, от которой словно тянется изящный шарф, но это щупальца длиною в 10 метров.