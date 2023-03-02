Белый дом предположил источник возникновения COVID-19

Вашингтон не смог до конца определить источник возникновения коронавируса.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"По результатам интенсивных исследований ряд наших ведомств утверждает, что коронавирус произошел в результате лабораторной утечки в Ухане. Другие считают, что, возможно, его источник находился где-то на животном рынке, также в Ухане", - озвучил он предположения.

Представитель Белого дома назвал версию с лабораторной утечкой болезни вполне реальной, но не окончательной. Он также отметил, что США не увидели доказательств того, что появление COVID-19 было следствием намеренных попыток какой-либо страны использовать биологическое оружие.