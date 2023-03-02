https://news.day.az/world/1543086.html Мы продолжим вводить санкции против Ирана - Блинкен
Мы продолжим вводить санкции против Ирана - Блинкен
США ввели новые санкции против Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на своей странице в Twitter.
По его словам, шесть иранских структур и 20 танкеров попали в санкционный список.
"Это одна из мер, которые США принимают против тех, кто игнорирует санкции. Мы продолжим вводить санкции против Ирана", - сказал Блинкен.
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