США ввели новые санкции против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на своей странице в Twitter.

По его словам, шесть иранских структур и 20 танкеров попали в санкционный список.

"Это одна из мер, которые США принимают против тех, кто игнорирует санкции. Мы продолжим вводить санкции против Ирана", - сказал Блинкен.