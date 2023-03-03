https://news.day.az/world/1543093.html Сильное землетрясение в Турции
Сильное землетрясение в Турции
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом, как передает Day.Az, в пятницу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, очаг землетрясения залегал на глубине 4 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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