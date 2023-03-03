Сильное землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом, как передает Day.Az, в пятницу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, очаг землетрясения залегал на глубине 4 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.