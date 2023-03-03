Международные военные учения Orion-2023 во Франции
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Во Франции проходят крупнейшие в истории страны международные военные учения Orion-2023.

Учения состоят из двух этапов.
Первый этап стартовал 23 февраля и завершится 11 марта. В нем принимают участие 7 тыс. военнослужащих из Франции, США, Британии, Испании, Италии и Бельгии. 

В учениях задействовано до 2300 единиц военной техники, в том числе 40 боевых самолетов, более 100 беспилотных летательных аппаратов, 30 военных кораблей и авианосец "Шарль де Голль".

Второй этап учений будет проходить с середины апреля по начало мая, в нем примут участие до 12 тыс. солдат и офицеров. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.