Международные военные учения Orion-2023 во Франции

Во Франции проходят крупнейшие в истории страны международные военные учения Orion-2023.

Учения состоят из двух этапов.

Первый этап стартовал 23 февраля и завершится 11 марта. В нем принимают участие 7 тыс. военнослужащих из Франции, США, Британии, Испании, Италии и Бельгии.

В учениях задействовано до 2300 единиц военной техники, в том числе 40 боевых самолетов, более 100 беспилотных летательных аппаратов, 30 военных кораблей и авианосец "Шарль де Голль".

Второй этап учений будет проходить с середины апреля по начало мая, в нем примут участие до 12 тыс. солдат и офицеров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.