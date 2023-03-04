Нашествие гусениц началось в Турции после землетрясения

Миллионы гусениц наводнили Турцию после землетрясений. Местные фермеры бьют тревогу, поля покрыли целые колонии вредителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сельские жители переживают за урожай - полчища насекомых быстро истребляют посевы. Без еды могут остаться и животные. Личинки не щадят даже кормовые культуры.

Эксперты уже говорят о скором взлете цен на овощи и фрукты. Власти рекомендуют фермерам применять пестициды, но, по словам самих агрономов, меньше вредителей пока не становится.