Град размером с теннисный мяч разбил машины и крыши домов в Техасе
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Град размером с теннисный мяч застал врасплох жителей Техаса. Ледяные глыбы внезапно посыпались на юге США - люди боялись выходить на улицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, стихия повредила деревья и разбивала стекла машин. На крышах домов оставались вмятины. 

Циклон в Калифорнии тоже преподнес неприятный сюрприз - солнечный штат замело снегом. С сугробами пытается разобраться спецтехника, но даже она с трудом пробирается через заваленные улицы. 

В своих социальных сетях американцы гадают, чем так могли разозлить мать-природу.