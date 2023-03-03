https://news.day.az/world/1543195.html Град размером с теннисный мяч разбил машины и крыши домов в Техасе - ВИДЕО
Град размером с теннисный мяч разбил машины и крыши домов в Техасе - ВИДЕО
Град размером с теннисный мяч застал врасплох жителей Техаса. Ледяные глыбы внезапно посыпались на юге США - люди боялись выходить на улицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, стихия повредила деревья и разбивала стекла машин. На крышах домов оставались вмятины.
Циклон в Калифорнии тоже преподнес неприятный сюрприз - солнечный штат замело снегом. С сугробами пытается разобраться спецтехника, но даже она с трудом пробирается через заваленные улицы.
В своих социальных сетях американцы гадают, чем так могли разозлить мать-природу.
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