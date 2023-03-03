Град размером с теннисный мяч разбил машины и крыши домов в Техасе

Град размером с теннисный мяч застал врасплох жителей Техаса. Ледяные глыбы внезапно посыпались на юге США - люди боялись выходить на улицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, стихия повредила деревья и разбивала стекла машин. На крышах домов оставались вмятины.

Циклон в Калифорнии тоже преподнес неприятный сюрприз - солнечный штат замело снегом. С сугробами пытается разобраться спецтехника, но даже она с трудом пробирается через заваленные улицы.

В своих социальных сетях американцы гадают, чем так могли разозлить мать-природу.