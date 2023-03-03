Принц Уильям и Кейт Миддлтон поддержали решение короля выгнать Сассексов из Фрогмор

Принц и принцесса Уэльские поддержали решение короля Карла III выселить Меган и Гарри из их резиденции во Фрогмор. Об этом сообщает Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бывший королевский корреспондент Би-би-си Дженни Бонд заявила, что Кейт Миддлтон и принц Уильям "согласны и поддерживают" решение короля о выселении герцогов Сассекских из их резиденции во дворце.

"Они полностью поддерживают решение Чарльза. Они, вероятно, не хотят, чтобы Гарри и Меган были их ближайшими соседями", - добавила Дженни Бонд.

Несколько дней назад стало известно, что король Великобритании Карл III попросил своего младшего сына и его супругу освободить их резиденцию во Фрогмор, которая была подарена им после свадьбы покойной Елизаветой II. Сообщается, что король хочет, чтобы резиденцию Меган и Гарри теперь занял его младший брат принц Эндрю. По слухам, сейчас принц Гарри и Меган Маркл думают над тем, как вывезти вещи из коттеджа Фрогмор и отправить все в их дом в Монтесито, штат Калифорния.