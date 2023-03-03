В турецком Хатае спасли собаку спустя 25 дней после землетрясения

Спустя 25 дней после разрушительного землетрясения в Турции спасатели извлекли из-под завалов собаку. Видео опубликовал 3 марта телеканал TRT Haber.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, животное, оказавшись на руках у спасателя, не пыталось никуда убежать и спокойно смотрело по сторонам в направленные на него объективы телекамер.