https://news.day.az/world/1543222.html В турецком Хатае спасли собаку спустя 25 дней после землетрясения - ВИДЕО
В турецком Хатае спасли собаку спустя 25 дней после землетрясения - ВИДЕО
Спустя 25 дней после разрушительного землетрясения в Турции спасатели извлекли из-под завалов собаку. Видео опубликовал 3 марта телеканал TRT Haber.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, животное, оказавшись на руках у спасателя, не пыталось никуда убежать и спокойно смотрело по сторонам в направленные на него объективы телекамер.
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