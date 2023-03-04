В еще одной европейской стране пройдет волна забастовок в аэропортах

Профсоюзы USCA и CCOO анонсировали забастовки авиадиспетчеров в аэропортах по всей Испании. О еще одной волне протестов пишет La Provincia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ожидается, что забастовки пройдут в 16 испанских городах страны: Ла-Корунья, Аликанте, Кастельон, Куатро-Вьентос, Эль-Йерро, Фуэртевентура, Ибица, Херес, Лансароте, Ла-Пальма, Лерида, Мурсия, Сабадель, Севилья, Валенсия и Виго. Пассажиров европейских авиагаваней предупреждают о возможной отмене или задержках рейсов 7, 14, 21 и 29 марта.

Отмечается, что профсоюзы не достигли прогресса в переговорах с бизнес-ассоциацией APCTA, в которую входят частные поставщики либерализованного рынка управления воздушным движением Saerco и Skyway.