Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в пятницу в иранскую столицу. Об этом сообщило агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Самолет совершил посадку в тегеранском аэропорту Мехрабад. Гросси был встречен официальным представителем Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди.