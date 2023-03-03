https://news.day.az/world/1543286.html Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран
Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в пятницу в иранскую столицу. Об этом сообщило агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Самолет совершил посадку в тегеранском аэропорту Мехрабад. Гросси был встречен официальным представителем Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди.
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