Разрушительный торнадо обрушился на Техас

В США более трехсот тысяч человек остались без света из-за торнадо. Стихия ударила по штату Техас. Порывы ветра достигали тридцати метров в секунду.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ураган, который сопровождался градом, валил деревья, срывал крыши с домов, рвал линии электропередачи. Из-за этого начали взрываться трансформаторные подстанции.

В Техасе отменены в общей сложности более 450 авиарейсов. Циклон может распространиться на соседние Оклахому и Арканзас, где суммарно проживает свыше 30 миллионов человек. Местные власти призвали жителей запастись товарами первой необходимости.