Аргентина вышла из соглашения с Великобританией о Фолклендских островах

Аргентина вышла из соглашения с Британией о Фолклендах. Буэнос-Айрес не признает территории частью королевства. Аргентина считает острова своими и называет их Мальвинскими.

Лондон уведомили о денонсации "пакта Форадори-Данкан" от 2016 года, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Глава МИД Британии уже ответил на выход Аргентины из договора. Джеймс Клеверли заявил, что острова принадлежат королевству.

Великобритания присоединила Фолкленды в 1833 году. Острова почти 200 лет являются предметом территориального спора. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение. За два с половиной месяца боевых действий погибли 649 аргентинцев. Потери британской стороны составили 255 человек.