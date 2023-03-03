В Китае потребовали прекратить поставки вооружений из США Тайваню

Китай решительно протестует против поставок вооружений из США на Тайвань и требует прекратить их. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы решительно выступаем против продажи вооружений китайскому Тайваню", - говорится в заявлении Тань Кэфэя, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat. "Мы требуем, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню и военные контакты с островом". Он также призвал Вашингтон "перестать вмешиваться в тайваньский вопрос и прекратить нагнетать напряженность в Тайваньском проливе". В связи с последними планами США поставить вооружения Тайваню на общую сумму свыше 600 млн долларов Китай сделал американской стороне серьезное представление, добавил Тань Кэфэй.

"Народно-освободительная армия Китая всегда готова нанести ответный удар в случае провокаций сторонников "независимости" и вмешательства внешних сил", - сказал он. По его словам, китайская армия будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны сообщило в среду, что Госдепартамент разрешил продажу Тайваню ракет для истребителей F-16 и других систем. Сумма сделки оценивается в $619 млн. Как отмечалось в сообщении, представители Тайваня ранее запросили разрешение на приобретение у США 100 противорадиолокационных ракет HARM, 200 ракет AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), а также иных систем и запчастей.